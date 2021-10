Milano, distrugge i vetri di sei macchine per rubare gli oggetti di valore: arrestato 21enne Aveva distrutto i finestrini di sei macchine posteggiate in strada, in via Gasparotto a Milano, in zona stazione centrale, per rubare i pochi oggetti di valore lasciati al loro interno. La segnalazione ai carabinieri era arrivata da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena. Il giovane, un 21enne senza fissa dimora, è stato arrestato per furto aggravato.

A cura di Simona Buscaglia

Ieri sera a Milano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, hanno arrestato, per furto aggravato continuato, un algerino di 21 anni, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti e contro la persona. In via Gasparotto, vicino alla zona della stazione Centrale, alcuni cittadini avevano segnalato al 112 una persona che stava rubando all'interno di alcune auto in sosta. Avvistati i militari il ragazzo ha provato a fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. L'uomo aveva appena danneggiato sei autovetture, tutte parcheggiate nella stessa via, distruggendo i finestrini ed asportando gli oggetti di valore che riusciva a recuperare, tutti restituiti ai proprietari. L'arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito per direttissima.

Il giovane ladro che impara i furti da Lupin: fermato 21enne

Il fatto di ieri notte a Milano avviene dopo poche settimane da un altro furto in Lombardia. Un ragazzo di 21 anni ha atteso i rintocchi delle campane per spaccare i vetri del bar dell’oratorio e mettere a segno il suo furto. Una volta uscito ha chiamato i carabinieri facendo finta di essere rimasto vittima di un’aggressione. Aveva raccontato che die malviventi gli avevano spaccato una bottiglia di vetro e lo avevano colpito ripetutamente provocandogli delle profonde ferite alle braccia. Quando però i militari, insospettiti dalla versione raccontata dal ragazzo, hanno capito tutto, il 21enne è scoppiato a piangere e ha spiegato di aver imparato la tecnica dal famoso ladro della televisione Lupin. Il furto è avvenuto a Besana in Brianza, intorno alle nove di sabato 9ottobre.