Il lento ma progressivo ritorno ad una vita quanto più possibile normale, in Lombardia, è aiutato dal passaggio in zona gialla dopo oltre due mesi trascorsi tra rossa e arancione. Con la fascia di colore più chiara (bianca a parte), tutti i negozi, i bar, i ristoranti e i locali hanno potuto riaprire le proprie porte ai clienti, senza essere costretti a lasciarli al freddo in attesa di ritirare il prodotto ordinato.

Riapre lo storico locale di Milano Blue Note

Tra le attività che finalmente potranno alzare nuovamente la saracinesca, c'è anche lo storico locale jazz Blue Note Milano, di proprietà di CastaDivaGroup. Tuttavia, alcune restrizioni ancora in vigore non gli permetteranno di riprendere a pieno regime, rinunciando alla musica live in accompagnamento dei pranzi che verranno serviti. Nonostante ciò, il fascino dell'ambientazione e delle melodie jazz preventivamente registrate, trasmesse in tutto il locale, consentiranno ai clienti di riscoprire il piacere di ritrovarsi in un luogo così caro alla città. La riapertura del Blue Note, come comunicato dal locale, avverrà il prossimo sabato 6 febbraio: per questa prima fase, le porte resteranno aperte solo nei weekend, dalle 12 alle 18, per servire brunch e pranzi. Entrambi saranno creati e serviti dallo chef Federico Tronci.

L'ad di CastaDiva De Micheli: XXX

Per commentare la riapertura del Blue Note, Fanpage.it ha contattato l'amministratore delegato di CastaDivaGroup Andrea De Micheli che ha dichiarato come questo "per noi è un grande segnale di speranza e di positività. Tornare in campo, anche se solo con il brunch, è un punto di partenza per una riapertura sicura". Il pensiero è però ovviamente rivolto al periodo appena trascorso: "Con la nostra presenza vogliamo lanciare un importante messaggio: la serrata totale dei locali come i nostri è insostenibile, non solo economicamente ma anche psicologicamente. Il Blue Note – ha continuato – è una macchina psicologica che pompa energia positiva nella comunità. È importante che restino aperte realtà di questo tipo in questa fase di stress". Infine, per adattarsi a quella che è la nuova realtà, De Micheli spiega che il Blue Note ha "spinto molto sul digitale, con i concerti della serie The Heart of Jazz, su cui intendiamo continuare a lavorare anche dopo la fine della pandemia". L'intento è quello di "far arrivare a casa di ognuno l’atmosfera del Blue Note, anche se a distanza". Per questo motivo, conclude l'ad di CastaDivaGroup, "abbiamo portato anche il clima natalizio nelle case di tutto il mondo con il concerto in streaming della Gospel Voices Family, il 27 di dicembre, che ha raggiunto centinaia di migliaia di accessi".