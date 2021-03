Una "cena di lavoro", o almeno presunta tale, è costata molto cara a 16 clienti di un hotel di Milano. I commensali, tutti uomini di età compresa tra 40 e 50 anni, sono stati sorpresi dalla polizia mentre mangiavano assieme nella suite di un albergo poco distante dalla stazione Garibaldi. Ai poliziotti, chiamati a quanto pare da alcuni residenti della zona che avevano avvertito rumori sospetti, tipici di una festa, i presenti hanno spiegato che si trattava di una cena di lavoro.

Tutti i presenti sono stati identificati e multati

Gli agenti, come riporta la testata locale "Milanotoday" che ha dato la notizia, hanno provveduto a identificare tutti i presenti, riuniti in un'unica stanza, per quanto spaziosa. Si tratta di persone residenti in diverse regioni d'Italia, ma che effettivamente lavorano in città. La loro giustificazione non ha però convinto i poliziotti, che hanno sanzionato tutti i presenti con una multa da 400 euro per il mancato rispetto delle norme anti coronavirus, in particolare il divieto di assembramenti e feste in luoghi chiusi, come la stanza dell'albergo. Adesso i clienti multati potranno pagare una sanzione ridotta, se provvederanno subito, oppure potranno fare ricorso.

Al vaglio la posizione del gestore dell'hotel

Il commissariato di zona sta intanto valutando la posizione del titolare dell'hotel, per valutare eventuali sue responsabilità in merito. Stando a quanto risulta non è stata la struttura a preparare la cena, ma il cibo era stato ordinato a domicilio dai presenti. Può essere dunque effettivamente che il gestore non sapesse nulla della "cena di lavoro" in 16 all'interno della stessa stanza.