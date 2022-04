Milano avrà la sua linea rosa, approvato lo studio di fattibilità per la nuova Metro 6 Milano avrà una nuova linea metropolitana, la “rosa”. È stato infatti approvato lo studio di fattibilità per la nuova Metro 6 che prevede un finanziamento di 732 milioni di euro.

A cura di enricospaccini

Metro rossa Milano

La metropolitana di Milano avrà una nuova linea. Si chiamerà Metro 6 e sulle mappe della città sarà colorata di rosa. La conferma arriva dopo che lo scorso mercoledì 30 marzo il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha assegnato al capoluogo lombardo un finanziamento pari 732,2 milioni di euro. Una misura che ha come obiettivo, oltre quello di connettere al meglio le aree interne di Milano, quello di "ridurre le disuguaglianze territoriali", ha assicurato il ministro ai Trasporti Enrico Giovannini.

La nuova linea rosa

Per questo motivo, la nuova linea passerà per la zona sud della città. Il Municipio 5, infatti, è una delle aree "più carenti dal punto di vista del trasporto di massa", afferma Arianna Censi, assessore alla Mobilità di Palazzo Marino. Parte dei finanziamenti sarà quindi destinato a finanziare lo studio di fattibilità della nuova linea rosa che avrà come primo compito definire il percorso ottimale. Una prima valutazione tecnica è in calendario nei prossimi giorni. Incontro che dovrà chiarire in che modo Metro 6 incrocerà il percorso di quelle già esistenti, oltre ai due capolinea di cui uno potrebbe essere Ponte Lambro. "Per realizzare un'opera così ci vorranno sette-otto anni", ha commentato il sindaco Beppe Sala, "ma quella di mercoledì è già un'ottima notizia".

Gli altri interventi

"L'ottica è quella di andare sempre più lontano a prendere i passeggeri", ha dichiarato il direttore generale di Atm Arrigo Giana: "Il finanziamento dello studio di fattibilità per M6 è il primo passo indispensabile per i successivi". Il finanziamento, però, non si limiterà alla linea rosa. Come confermato dall'assessore alla Casa e piano quartieri Pierfrancesco Maran, proseguiranno i prolungamenti delle linee già esistenti. Il prolungamento della Metro 1 rossa fino a Baggio costerà 180 milioni "e nei prossimi mesi ci sarà la gara per cominciare i lavori", ha scritto su Facebook Maran. Alla M4 blu che aprirà l'anno prossimo, con 420 milioni verranno aggiunte due fermate: Idroscalo e Segrate. Infine, la gialla M3 proseguirà fino a Paullo.