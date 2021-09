Milano, arrestati madre e figlio spacciatori: nascondevano una pistola nella cassetta delle lettere Una donna di 43 anni e il figlio di 20 sono stati arrestati dalla polizia a Milano per spaccio, ricettazione e detenzione abusiva di armi. La donna è stata fermata dai poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro mentre guidava un’auto senza patente: nella vettura sono stati trovati alcuni panetti di hashish, altra droga è stata trovata nell’appartamento dove mamma e figlio convivono. Nella cassetta delle lettere, invece, era nascosta una pistola.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Chissà se il postino aveva difficoltà a consegnare loro le lettere: perché nella cassetta postale dell'abitazione di una donna di 43 anni e del figlio 20enne, entrambi residenti a Milano, la polizia ha trovato nascosta una pistola "Mauser" calibro 7.65, 63 cartucce di diverso calibro e un panetto di hashish. Altra droga è stata trovata sia nell'auto che la donna guidava senza patente, sia nell'appartamento. E così per la madre e il figlio spacciatori sono scattate, inevitabili, le manette.

La donna è stata fermata mentre guidava un'auto senza patente

L'operazione che portato in carcere i due è scattata nella mattinata di lunedì 20 settembre. A condurla i poliziotti del commissariato Quarto Oggiaro, quartiere della periferia nord-ovest del capoluogo lombardo dove mamma e figlio risiedono. La donna è stata fermata dagli agenti mentre era alla guida di un'auto: ha immediatamente mostrato segni di nervosismo e ha fornito false generalità ai poliziotti, che hanno perquisito la sua vettura trovandovi all'interno tre panetti di hashish da 25 grammi ciascuno. A quel punto la perquisizione, condotta con il supporto dei cani antidroga, si è estesa all'appartamento in cui la 43enne vive col figlio, un ragazzo pluripregiudicato con precedenti specifici per droga. In casa gli agenti hanno trovato altri panetti di hashish, per un totale di oltre un chilo di stupefacente, un involucro contenente marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi. Poi, nella casella postale, l'ultima sorpresa: la pistola con le munizioni e ancora altra droga. Per madre e figlio è scattato l'arresto con le accuse di spaccio di stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso. La madre è stata anche sanzionata per guida senza patente e la sua auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.