Milano all'avanguardia per i mezzi pubblici, ma l'81 per cento degli abitanti usa l'auto ogni settimana Resta l'automobile il principale mezzo di trasporto utilizzato a Milano, prima realtà in Italia per utilizzo e soddisfazione dei mezzi pubblici (dove viaggia il 76 per cento dei milanesi, contro il 58 per cento di Napoli)

Milano è prima in Italia per utilizzo e soddisfazione dei mezzi pubblici, su cui viaggia circa il 76 per cento dei milanesi. Ma, nonostante la spinta degli ultimi anni verso una mobilità più sostenibile grazie anche ai servizi in sharing e alla diffusione di bici e monopattini, resta comunque l'automobile il mezzo di trasporto più utilizzato all'ombra della Madonnina.

A sancirlo è l'ultima indagine di Altroconsumo sulle abitudini dei cittadini rispetto ai mezzi di trasporto e sul loro grado di soddisfazione per la mobilità urbana nelle città metropolitane di Milano, Roma e Napoli. E, per quanto riguarda il capoluogo lombardo, i dati parlano chiaro: addirittura l'81 per cento dei milanesi intervistati ha dichiarato di utilizzare la macchina almeno una volta a settimana (contro l'84 per cento di Roma e il 77 per cento di Napoli), anche se la metà di loro (il 48 per cento, meno degli abitanti delle altre grandi città nazionali) desidererebbe in fondo ridurne l'utilizzo. Molti di loro, però, ritengono sia difficile svolgere le attività quotidiane senza l'auto, lamentando la mancanza di alternative concrete (sono il 36 per cento a Milano, contro il 46 per cento di Roma e il 43 per cento di Napoli) per evitare di passare tempo prezioso nel traffico (56 minuti per ogni giorno lavorativo a Milano, contro i 67 di Roma e i 52 di Napoli).

In che modo, quindi, si possono convincere le persone a ridurre l’uso dell’auto in città? La chiave, ovviamente, è migliorare il trasporto pubblico, utilizzato appunto dal 76 per cento degli abitanti (a Napoli è il 58 per cento) e apprezzato dalla maggioranza di loro. Il 39 per cento dei milanesi al volante si dice infatti pronto a ridurre l’uso dell’auto o smettere di usarla se il servizio fosse più frequente, puntuale e confortevole. Un altro fattore rilevante, secondo gli intervistati, sarebbe la riduzione degli spazi dedicati al parcheggio: in questo caso, circa il 35 per cento di loro potrebbe lasciare più spesso l’auto a casa.