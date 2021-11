Milano al quinto posto per qualità della vita: la città scala ben quaranta posizioni Milano scala 40 posizioni e si posiziona al quinto posto per qualità della vita: a dirlo è il rapporto del 2021 elaborato da Italia Oggi e Università Sapienza.

A cura di Ilaria Quattrone

La città di Milano si classifica al quinto posto per Qualità della Vita: a stabilirlo è il rapporto 2021 elaborato da ItaliaOggi, Università La Sapienza di Roma insieme a Cattolica Assicurazioni e pubblicato nella giornata di oggi, domenica 14 novembre. Il capoluogo meneghino, che lo scorso anno si era classificata al 45esimo posto, ha fatto un balzo in avanti scalando ben quaranta posizioni. Davanti a lei Parma (al primo posto), Trento (secondo) e Bolzano (terzo) e Bologna (quarto).

Como e Varese perdono diverse posizioni

Va male invece a tutte le città del Sud Italia. All'ultimo posto troviamo la città di Crotone. Davanti a lei Napoli e Foggia. La città pugliese, l'anno scorso, si era posizionata all'ultimo posto. Quattro posizioni in meno per la capitale che dal cinquantesimo posto, si posizione al 54esimo. Subito dopo Matera che, pur non ottenendo un'ottima posizione, è la prima provincia meridionale per qualità della vita. Tra le province che hanno perso diverse posizioni ci sono anche Como e Varese.

Il balzo in avanti del capoluogo meneghino

Va meglio invece alle province del centro-Nord: Milano non è l'unica ad avere fatto un balzo in avanti importante. Anche Bologna è passata dal 27esimo posto al quarto e con lei Firenze che dal 31esimo posto scatta in avanti e si posiziona alla sesta posizione. Sulla base di quanto affermato da Alessandro Polli, coordinatore della ricerca del dipartimento di Scienze sociali ed economiche dell'Università Sapienza, nella fase di uscita dalla pandemia "sono le grandi aree urbane del Centro-Nord che hanno mostrato la maggiore resilienza".