Classifica sulla qualità della vita: Milano conquista il secondo posto, la provincia di Monza è 14esima Secondo l’indagine del Sole24Ore Milano raggiunge il secondo posto, dopo Trieste, nella classifica delle città dove si vive meglio in Italia. In classifica anche Monza.

A cura di Simona Buscaglia

La 32esima edizione dell'indagine sulla qualità della vita nelle province italiane pubblicata dal Sole 24 Ore ha stabilito il primo posto per la città di Trieste, subito dopo però, scalando diverse posizioni troviamo anche Milano. Il capoluogo lombardo è in cima alla classifica nella categoria "Ricchezza e consumi" e "Affari e lavoro", risultando prima, tra l'altro, per il numero di imprese che fanno e-commerce.

L'aspetto peggiore rimangono i prezzi delle case

La performance peggiore registrata è quella che riguarda i prezzi delle case: il canone medio di locazione sotto la Madonnina è di 1.780 euro al mese per un appartamento di cento metri quadri in zone semicentrali, contro i 620 della media nazionale. In merito poi agli ambiti che riguardano la sicurezza, il capoluogo lombardo è il primo per i furti con destrezza, con 425 denunce ogni 100 mila abitanti, è al secondo posto per furti nei negozi e al terzo per rapine. Segno positivo invece per quanto riguarda le nascite a Milano: +4,2 per cento rispetto all'anno scorso. Cala invece il numero delle librerie, che segnano un -1,7 per cento rispetto al 2020. Milano rimane al terzo posto per la concentrazione media di Pm10 nell’aria, anche se si segna una leggerissima discesa dello 0,1 per cento. Aumenta del 13 per cento la presenza di piste ciclabili per ogni 100 abitanti, guadagnandosi il 60esimo posto in classifica. Rimane ancora alto il suo posizionamento per la presenza di auto circolanti ogni 100 abitanti, con un +7,6 per cento di variazione. La classifica è stata stilata analizzando circa 90 indicatori statistici divisi in sei categorie, tra questi anche demografia società e salute, oppure ambiente e servizi, oltre a cultura e tempo libero. Altro posto lombardo viene conquistato da Monza, che arriva al quattordicesimo posto, con il primato in classifica per la retribuzione media annua. Ha anche il primato del verde storico che tiene conto dell’estensione del Parco di Monza, e al ridotto numero di infortuni gravi sul lavoro. Nel resto della Lombardia, Brescia guadagna 18 posizioni e Bergamo 13.