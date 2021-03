È stata violentata per quattro mesi nella sua casa di Milano in cui stava trascorrendo il lockdown e seguendo le lezioni a distanza. Un periodo che per una ragazzina di 15 anni con disabilità fisica e psichica si è trasformato in un vero incubo, finito solo con l'arresto di un uomo di 47enne. Stando alle prime informazioni riportate anche da Milano Today, la 15enne e sua madre condividevano l'appartamento con il 47enne e la sua compagna. La madre della ragazzina però era spesso fuori casa a causa del suo lavoro come badante. Così l'uomo si era offerto di aiutare la 15enne con la didattica a distanza e proprio in quelle ora, approfittando dell'assenza anche della compagna, abusava della ragazzina. Le violenze, stando alle indagini, sono andate avanti per quattro mesi: da novembre a febbraio.

L'uomo si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata

L'incubo si è interrotto quando le indagini della polizia locale, coordinate dal giudice per le indagini preliminari di Milano Giulio Fanales e Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella, hanno portato all'arresto del 47enne. Ora l'uomo dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata per aver approfittato dalla "inferiorità psichica e fisica della giovane". Non solo: per i giudici il 47enne ha agito con la massima "determinazione nella aggressioni sessuali". Così per lui si sono aperte le porte del carcere, alla base c'era anche il periodo di reiterazione del reato. Ora resta a disposizione dell'autorità giudiziaria: da capire se l'uomo ha altri precedenti penali alle spalle e se altre ragazzine sono finite nello stesso incubo.