Ha abusato della nipote di meno di un anno riprendendo il tutto in diretta streaming su un sito pedopornografico. Per questo un uomo di 53 anni, nonché nonno della piccola, residente in Lombardia è stato arrestato dagli agenti della polizia postale di Milano. Questa mattina le forze dell'ordine hanno eseguito una misura cautelare in carcere al termine delle indagini scattate dopo che gli agenti si sono imbattuti, nei mesi scorsi, in un video pubblicato in diretta su una piattaforma gratuita per lo streaming online.

In casa più del nonno più di 20 video che riprendevano gli abusi sulla nipote

Dopo mesi di indagini approfondite è stata formalizzata l'accusa per l'uomo. Ad abusare della piccola sarebbe stato proprio lui, nonno materno a cui la figlia affidava la piccola quando lei non c'era. Così per lil 53enne si sono aperte le porte del carcere e gli agenti hanno provveduto alle perquisizioni del caso: nella sua abitazione sono stati rinvenuti più di 20 video che documentano gli abusi sessuali verso la piccola. E ancora: decine di migliaia di file pedopornografici raffiguranti anche altri minori in tenerissima età.

Le indagini scattate durante uno dei controlli di monitoraggio sul web

La procura di Milano ha accertato la gravità dei fatti e il pericolo di reiterazione del reato: il pubblico ministero ha quindi chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminare l'emissione di un provvedimento di custodia cautelare nei confronti dell'uomo. L'indagine, condotta dalla polizia postale di Milano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, prende le mosse dall'attività di monitoraggio del web che il Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia online quotidianamente conduce nell'ambito del contrasto allo sfruttamento dei minori sul web.