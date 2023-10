Metropolitana gialla chiusa a Milano: suicidio in galleria tra le fermate di Sondrio e Comasina della M3 Chiusa la metro gialla di Milano nella mattinata di martedì 17 ottobre a causa di un tentativo di suicidio. La circolazione dei treni registra forti ritardi su tutta la linea. Sono attivi bus sostitutivi tra le fermate di Sondrio e Comasina.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La linea gialla (M3) della metropolitana di Milano è chiusa oggi, martedì 17 ottobre, a causa di un tentativo di suicidio fra le fermate di Sondrio e Comasina. Per questo motivo la corsa di tutti i treni è momentaneamente sospesa nella tratta interessata. Si stanno verificando disagi con maggiori tempi di attesa e percorrenza su tutta la linea.

Il fatto è accaduto poco prima delle 9 di martedì mattina. Secondo quanto riferito dall'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) sul proprio profilo X (ex Twitter) è in corso l'intervento del personale sanitario in seguito a un tentativo di suicidio.

L'azienda ha attivato una linea bus sostitutiva con oltre venti mezzi che collegano le stazioni chiuse a causa dell'interruzione della linea ed effettuano le stesse fermate del servizio notturno NM3.

Nella stazione di Affori FN non è al momento possibile l'interscambio tra le linee suburbane e la linea metropolitana. Nella stazione di Zara non è possibile cambiare tra M3 e M5.