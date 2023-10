Chiusa la metro verde a Milano, disagi al traffico per un guasto agli impianti della M2 Ancora disagi sulle linee metropolitane di Milano. La linea verde è rimasta chiusa nel pomeriggio del 17 ottobre tra Loreto e Lambrate per interventi tecnici. I lavori si sono resi necessari per risolvere il guasto che ha causato forti rallentamenti durante tutta la giornata.

A cura di Fabio Pellaco

Nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, la linea verde della metropolitana di Milano è rimasta chiusa tra le stazioni di Caiazzo e Lambrate. La chiusura si è resa necessaria per intervenire su un guasto agli impianti di circolazione che hanno causato rallentamenti per tutta la mattinata.

La comunicazione da parte dell'Azienda Trasporti Milanesi (Atm) è arrivata alle 14.41 con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale X (ex Twitter). La circolazione è ripresa gradualmente su tutta la tratta a partire dalle 15.15. Sono ancora possibili disagi alla circolazione della linea sotterranea con tempi di viaggio più lunghi e maggiori attese nelle stazioni.

Atm aveva predisposto bus sostitutivi per sopperire alla chiusura della tratta interessata dai lavori di ripristino del guasto agli impianti. Per tutta la durata della chiusura non è stato possibile cambiare a Loreto con la linea rossa M1, mentre a Lambrate è rimasto attivo l'interscambio con le linee ferroviarie.