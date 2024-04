video suggerito

Metro verde bloccata tra Caiazzo e Lambrate a Milano: a Loreto non si cambia con M1 Disagi sulla linea verde M2 della metropolitana di Milano per un guasto tecnico. Secondo quanto segnala Atm, la metro M2 è sostituita da bus tra Caiazzo e Lambrate FS mentre a Loreto non si cambia con la M1 rossa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Immagine di repertorio

Disagi sulla linea verde M2 della metropolitana di Milano per un guasto tecnico. Secondo quanto segnala Atm, la metro M2 è sostituita da bus tra Caiazzo e Lambrate FS, mentre a Loreto non si cambia con la M1 rossa. "Per cambiare linea usate Cadorna e Centrale. Consultate la mappa della rete", fanno sapere dalla società dei trasporti milanesi. "Ci scusiamo, il nostro pronto intervento sta risolvendo un problema sulla linea".