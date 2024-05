video suggerito

Metro gialla M3 a Milano chiusa tra Centrale e Porta Romana per un guasto: disagi alla circolazione Chiusa un tratto della linea gialla M3 di Milano: la circolazione è infatti sospesa tra le stazioni Centrale e Porta Romana a causa di un guasto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 17 maggio, un tratto della metro M3 gialla di Milano è stata chiusa tra le stazioni di Centrale e Porta Romana. Sembrerebbe che all'origine, ci sia un guasto a un treno. I tecnici hanno fatto rientrare il convoglio nel deposito. Nel frattempo i treni sono stati sostituiti da un bus: dopo alcuni minuti il tratto tra Centrale e Porta Romana è stato riaperto. Atm invita i cittadini a considerare maggiori tempi di attesa e di permanenza.

L'azienda trasporti milanesi (Atm) ha comunicato che la linea è chiusa tra Centrale e Porta Romana. Alla stazione Duomo non è quindi possibile cambiare con la linea rossa M1. L'azienda ha quindi predisposto alcuni bus sostituiti. I mezzi effettuano le stesse fermate della metro e viaggiano compatibilmente con le condizioni del traffico.

Questo significa che ci vorrà più tempo per raggiungere le proprie mete. In alternativa, quindi, viene consigliato di utilizzare il tram 9. Alla stazione Centrale è possibile però cambiare con la metro verde M2 e quindi raggiungere in altro modo le proprie mete. In alternativa, alla stazione Repubblica, è possibile utilizzare le altre stazioni ferroviarie. Appena il guasto sarà risolto, la circolazione tornerà alla normalità.