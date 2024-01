Metro chiusa tra Cadorna e Garibaldi: cosa sta succedendo e quali sono i bus sostitutivi Chiusa la tratta della metro tra Cadorna e Garibaldi: è stata soccorsa una donna che ha avuto un malore mentre si trovava sul treno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Una donna ha avuto un malore mentre si trovava su un treno della metropolitana della linea M2. Per questo è stato chiuso il tratto della M2 che va da Cadorna a Garibaldi.

Lo ha precisato Atm in una nota assicurando bus sostitutivi per quella tratta: "I treni di M2 sono sostituiti da bus tra Cadorna e Garibaldi. I bus fermano in corrispondenza delle fermate della linea NM2 (le trovate sulla app, alla voce Cerca Linee > Bus NM2). A Cadorna si cambia con M1. A Garibaldi si cambia con M5″.

Sarà necessario qualche minuto per permettere ai soccorsi di completare in tranquillità il loro intervento. Poi la circolazione dei treni verrà ripristinata.

