Arrivano i tornelli "anti-furbi" sulla metro a Milano: "Sarà impossibile passare senza pagare il biglietto" Arrivano a San Donato i primi tornelli "anti-furbi", barriere alte 2,5 metri dotate di uno speciale sistema di sorveglianza per monitorare gli accessi anomali: saranno presto attive anche nelle fermate di Duomo M3, Duomo M1, Cadorna M1, Cadorna M2, Centrale M3 e Rogoredo M3.

La prima stazione metro coinvolta è quella di San Donato, capolinea sud della linea gialla M3. Ma arriveranno ben presto anche in altre 6 stazioni i nuovi tornelli "anti-furbi", barriere alte 2,5 metri dotate di uno speciale sistema di sorveglianza per monitorare gli accessi anomali come l'attraversamento in contemporanea di due o più persone in fila: nei prossimi mesi saranno presenti infatti anche nelle fermate di Duomo M3, Duomo M1, Cadorna M1, Cadorna M2, Centrale M3 e Rogoredo M3.

"Sarà impossibile scavalcare o passare sotto la barriera, i nuovi tornelli sono progettati per impedire di entrare e uscire dal metrò senza pagare il biglietto, mentre un sensore rileva l’attraversamento in contemporanea di due o più persone, inviando una segnalazione al sistema centrale di supervisione e attivando l’intervento della vigilanza", sono state le parole dell'assessora alla Mobilità Arianna Censi. "A partire da questa questa mattina, nella stazione metro M3 di San Donato, entrano in servizio i primi nuovissimi tornelli anti-furbi".

Una struttura pensata per bloccare lo scavalcamento dei tornelli e il passaggio in gruppo. "Sarà infatti impossibile scavalcare o passare sotto alla barriera", si legge in una nota dell'azienda di trasporto pubblico milanese Atm. Si parte così con il capolinea della gialla, una delle stazioni più segnalate dai passeggeri che nei prossimi due mesi diventerà una stazione interamente "blindata", con 27 varchi invalicabili entro la fine di febbraio. Sarà solo l'inizio.