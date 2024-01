Fumo nella stazione della metropolitana di Linate: evacuata la fermata della M4 Blu Evacuata la stazione della Metro Blu di Linate: alcuni passeggeri hanno segnalato la presenza di fumo nella fermata della metropolitana 4. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nel corso della mattinata di oggi, domenica 21 gennaio, è stata evacuata la fermata presso l'aeroporto di Milano Linate della metropolitana Blu. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, ci sarebbe un'importante fuoriuscita di fumo nella stazione della nuova metro Blu. I Vigili del Fuoco hanno quindi deciso, per precauzione, di far uscire tutti i passeggeri e il personale dell'Atm.

Non appena è arrivata la segnalazione da parte di alcuni passeggeri, presso la fermata di Linate della Metro Blu sono immediatamente giunte due autopompe, un veicolo con i supporti per la protezione delle vie respiratorie e un carro speciale per gli interventi di soccorso in metropolitana. I Vigili del Fuoco di Milano stanno infatti tentando di individuare la causa della massiccia presenza di fumo all'interno della fermata dell'aeroporto di Linare della metropolitana 4.

Ovviamente l'intervento d'urgenza sta avendo anche importanti ripercussioni sul traffico delle metropolitane milanesi. L'azienda dei trasporti ha fatto sapere, tramite il suo account X (già Twitter) ufficiale che "i treni sono sostituiti da bus tra Linate e Repetti". E quindi l'Atm consiglia ai passeggeri: "Ad Argonne scendete e cambiate binario per continuare il viaggio".

Fortunatamente al momento non sono stati segnalati feriti o danni materiali. Il personale dei Vigili del Fuoco sta lavorando in stretto coordinamento con le autorità locali e il personale della metropolitana al fine di risolvere la situazione nel modo più sicuro ed efficiente possibile.

Si ricorda che la linea Blu della metropolitana è stata inaugurata soltanto lo scorso luglio e il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo definì un fatto epocale. Inizialmente percorreva soltanto la tratta dall'aeroporto a Piazzale Dateo, poi sono state aperte le fermate di Piazza Tricolore e Piazza San Babila. Molti si stanno chiedendo come sia possibile che, dopo sei mesi, l'infrastruttura già presenti problemi.