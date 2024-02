Sospesa la linea rossa M1 della metropolitana di Milano tra Bisceglie e Pagano: cos’è successo Dalle 9 di questa mattina, martedì 20 febbraio, la linea rossa M1 della metropolitana di Milano è chiusa tra Bisceglie e Pagano. Atm ha messo a disposizione dei viaggiatori gli autobus sostitutivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un tratto della linea rossa M1 della metropolitana di Milano è stato chiuso intorno alle 9 di questa mattina, martedì 20 febbraio. Come spiegato dall'Azienda trasporti milanesi, gli operatori sono dovuti intervenire in seguito a un tentativo di suicidio. Per questo motivo l'accesso alle stazioni è chiuso tra Bisceglie e Pagano.

La situazione lungo la linea rossa M1 della metropolitana

Atm ha comunque messo a disposizione dei viaggiatori i bus sostitutivi che, traffico permettendo, copriranno la tratta interessata dalla chiusura facendo le stesse fermate della NM1.

Il resto della linea, quella che da Sesto Primo Maggio arriva a Pagano e si dirama verso Rho-Fieramilano è regolarmente aperta. Tuttavia, è probabile che i treni subiscano alcuni rallentamenti, restando fermi alle stazioni un po' più del solito.

I percorsi alternativi

Il sito di Atm consiglia per chi deve viaggiare tra Bande Nere e Pagano di salire sui bus 67. Per raggiungere Bisceglie, si può scendere a Lotto e cambiare con la linea lilla M5.

Tra San Siro e Bisceglie si possono usare i bus 64 e 78, tra Primaticcio e De Angeli il bus 63 mentre tra Lotto e Bande Nere il 98.