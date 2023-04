Meteo Milano, per il ponte del Primo Maggio arriva il maltempo: “Pioverà tantissimo” Non solo pioggia, ma un vero e proprio diluvio. È in arrivo il maltempo a Milano e in Lombardia, che si abbatte sulla regione proprio in occasione del ponte del Primo Maggio. “Questi sono gli ultimi giorni di sole. Poi, sulla Lombardia, da domenica pioverà tantissimo”, assicurano gli esperti di 3BMeteo.

Quando arriva il maltempo a Milano

Pioggia in vista, insomma, accompagnata però da temperature primaverili. "L'anticiclone africano riuscirà a proteggere la Lombardia ancora per 2-3 giorni", il commento dei meteorologi, che tra venerdì 28 aprile e sabato 29 aprile prevedono addirittura massime di 22 gradi, con minime di 14 gradi.

Il bel tempo, però, durerà ben poco. "Da sabato si noteranno infatti i primi cedimenti della struttura atmosferica, mentre da domenica la disfatta sarà totale".

"Fino ad allora il tempo sarà in gran parte soleggiato, anche se la nuvolosità è prevista in graduale aumento. Sarà da domenica che arriveranno le piogge, che continueranno anche nel giorno di festa del Primo Maggio". Per terminare solo nella giornata di martedì 2 maggio, quando torneranno i primi timidi raggi di sole.

Le previsioni meteo a Milano per il weekend

Per la giornata di giovedì 27 aprile si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, sia a Milano che sul resto della Lombardia. Venerdì 28 aprile, invece, a Milano si trascorrerà una giornata con cielo molto nuvoloso o a tratti pure coperto. La temperatura più alta raggiungerà i 21 gradi, quella più bassa si fermerà a 12 gradi. Anche sul resto della Lombardia è attesa una nuvolosità diffusa e a tratti compatta. Sabato 29 aprile, infine, sia a Milano che sul resto della regione avremo sempre condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, ma non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime in ulteriore aumento.