Maxi rissa tra 50 ragazzi in strada: due giovani trovati a terra feriti Una maxi rissa è scoppiata nel centro di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi: ha coinvolto 50 ragazzi. Alla vista delle forze dell'ordine sono scappati via: due giovani sono rimasti feriti.

A cura di Giorgia Venturini

Una cinquantina di ragazzi sono stati coinvolti in una maxi rissa nel centro di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la rissa è scoppiata la scorsa notte dopo che un gruppo di giovani ha tentato di rubare un telefonino a un ragazzo che era in compagni di amici in piazza del Popolo. Tra i due gruppi sarebbe scoppiata così in poco tempo la violenza.

Gli aggressori si sarebbero presentati impugnando anche delle catene: dopo il tentativo di furto nella pizza, la rissa si è spostata in via Cavallotti. I ragazzi hanno bloccato anche tutto il traffico automobilistico fino all'arrivo delle forze dell'ordine: alla vista delle pattuglie i giovani, di gran parte stranieri tra i 16 e i 20 anni, sono scappati via. Alcuni di giovani sono rimasti feriti ma anche loro hanno fatto perdere le loro tracce. Solo due ragazzi, un 16enne e un 18enne, sono stati trovati a terra dalle forze dell'ordine. Per loro è stato necessario il trasporto al pronto soccorso di Lodi. Non sono in grave condizioni, sono stati dimessi qualche ora dopo il ricovero in ospedale.