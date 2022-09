Maxi incendio in una ditta di smaltimento rifiuti tossici a San Giuliano Milanese: “Chiudete le finestre” È scoppiato un incendio in una ditta di San Giuliano Milanese, in seguito a un’esplosone. Coinvolta la Nitrolchimica, un’azienda che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi. È in corso la valutazione del rischio ambientale. Almeno sei i feriti, di cui uno grave.

Foto Arpa Lombardia

È scoppiato un incendio in una ditta di San Giuliano Milanese, zona sud di Milano, in seguito a un'esplosione. Coinvolta un'azienda chimica che si occupa del recupero dei solventi e dello smaltimento dei rifiuti pericolosi, la Nitrolchimica. Ancora da valutare il rischio ambientale, che probabilmente sarà molto alto. Sul posto intanto lavorano senza sosta ben 14 squadre dei Vigili del Fuoco.

Ci sarebbero almeno diversi feriti: almeno sei, di cui uno grave.

Sul posto 14 squadre di Vigili del Fuoco

La colonna di fumo nero che sta divampando nel polo petrolchimico a sud della città è visibile a decine di chilometri di distanza. Le fiamme sono divampate intorno alle 10 in uno stabilimento di via Monferrato, San Giuliano Milanese (Milano). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri della compagnia di San Donato. Ancora, dopo ore dallo scoppio dell'incendio, dentro lo stabilimento si sentono botti ed esplosioni. Preoccupazione per un deposito di gasolio nei paraggi, lambito dalla fiamme.

I dipendenti e i lavoratori sono stati tutti evacuati, anche quelli delle ditte vicine. L'incendio è partito dalla ditta Tomolpack e si sta estendendo alle fabbriche vicine: sono presenti 14 squadre dei pompieri, per cercare di domare le fiamme.

L'impatto ambientale

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del violentissimo rogo che ha devastato il polo produttivo. Intanto la raccomandazione è quella di chiudere le finestre. Arpa Lombardia è sul posto: è stato attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo di Arpa.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli circa la dinamica dell'incidente e i relativi impatti ambientali.

"Chiudete le finestre"

Intanto il Comune di San Giuliano Milanese ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un avviso. "Questa mattina, nella zona industriale di Sesto Ulteriano, è scoppiato un incendio in via Monferrato. Le autorità preposte e le Forze dell'Ordine sono già sul posto per coordinare le operazioni necessarie al suo spegnimento e per la messa in sicurezza della zona. Per precauzione, si invitano i cittadini a chiudere le finestre per evitare possibili esalazioni e a non avvicinarsi alla zona interessata. Seguiranno ulteriori aggiornamenti".

