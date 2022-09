Quali sono i rischi per l’ambiente e per la salute delle persone dell’incendio a San Giuliano Milanese Non sono state rilevate criticità significative all’ambiente per l’incendio che ha coinvolto la Nitrolchimica, azienda di San Giuliano Milanese: a confermarlo è l’Arpa.

A cura di Ilaria Quattrone

Non sembrerebbero essere state rilevate criticità significative sotto l'aspetto ambientale per l'incendio che ha interessato nella giornata di oggi, mercoledì 7 settembre, l'azienda Nitrolchimica – che si occupa di smaltimento rifiuti e recupero solventi – a San Giuliano Milanese (Milano). A dirlo è l'Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) di Regione Lombardia.

Si sta installando un campionatore ad alto volume

Nell'aggiornamento in tempo reale, l'Agenzia spiega: "Il gruppo specialistico sta installando un campionatore ad alto volume, per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti, nell'area in cui è attesa la maggiore ricaduta delle emissioni in relazione alle previsioni meteo acquisite dal Servizio meteorolgico dell'Agenzia".

Inoltre un elicottero e i droni dei Vigili del fuoco stanno sorvolando l'area per "definire in maniera più puntuale l'estensione e l'impatto dell'incidente". Pur non essendo state rilevate criticità particolare, il Comune di San Giuliano ha invitato la popolazione a tenere chiuse le finestre.

Il rogo sarebbe stato causato dall'esplosione di un macchinario

Il rogo sembrerebbe essere partito dall'esplosione di un macchinario, ma sulla causa bisognerà attendere i rilievi. La Procura di Lodi ha comunque deciso di aprire un'inchiesta. Sembrerebbero esserci stati anche ritardi nell'arrivo dei soccorsi: alcuni testimoni hanno infatti riferito a Fanpage.it, che sarebbero arrivati oltre trenta minuti dopo.

Sul posto ci sono quattordici squadre dei vigli del fuoco, la Protezione civile e l'assessore alla Sicurezza del comune di Milano, Marco Granelli. In totale sono sei le persone ferite, di cui una in gravi condizioni: si tratta di un uomo di 46 anni ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza.