Massimo Sattin muore a 39 anni in un incidente: sbalzato dalla moto, è finito in una scarpata Il 39enne di Ponte San Pietro (Bergamo) Massimo Sattin è finito con la sua moto contro un furgone lungo la statale 45bis. L’impatto fatale, avvenuto all’altezza di Rezzato (Brescia), lo ha fatto finire in una scarpata. Lascia una moglie e due figli.

A cura di Enrico Spaccini

Massimo Sattin (foto da Facebook)

Massimo Sattin è deceduto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 agosto, in seguito a un incidente con la sua moto avvenuto lungo la statale 45bis all'altezza di Rezzato (in provincia di Brescia). Il 39enne di Ponte San Pietro, nel Bergamasco, stava viaggiando sulla sua Bmw Gs verso Salò, quando si è schiantato frontalmente con un furgone che procedeva nel senso opposto. Sattin, padre di due bambini, è deceduto dopo essere stato sbalzato in una scarpata.

Erano circa le 17:30 di domenica quando Sattin, che arrivava da Montichiari, doveva affrontare una mezza curva verso destra. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia stradale di Brescia, ma probabilmente ha invaso la corsia opposta finendo contro il furgone che stava sopraggiungendo in quel momento.

L'impatto è stato così violento da disarcionare il 39enne dalla sua moto e farlo finire nella scarpata dello svincolo della statale con l'uscita della tangenziale sud. Pochi minuti più tardi sono arrivati sul posto i sanitari con un'automedica e due ambulanze, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Sattin.

L'uomo alla guida del furgone, un 54enne, è stato portato in ospedale al Poliambulanza di Brescia in codice verde per alcuni accertamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la strada, ma ora del caso se ne occuperanno gli agenti della polizia stradale e della locale di Rezzato.

Sattin era solito viaggiare molto, sia per lavoro che per passione. Da marzo 2021 era tornato in Italia e si era stabilito con la moglie e i loro due figli a Ponte San Pietro. Tra gli ultimi viaggi, il Qatar, il Kuwait e a inizio anno l'Egitto per seguire i lavori di un cantiere.