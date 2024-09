Marito e moglie cadono dalla barca a vela nel lago di Como: salvati dopo 30 minuti in lieve ipotermia

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

A causa del forte vento o per una manovra improvvisa, una coppia di coniugi è finita nel lago di Como davanti al Montecchio Nord di Colico (in provincia di Lecco) nel pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre. I due, lei di 54 anni e lui di 59 anni, sono stati avvistati da alcuni passanti lungo la riva e sono stati tratti in salvo dopo mezz'ora. I sanitari sono riusciti a portarli in salvo quando erano già in leggero stato di ipotermia.

Stando a quanto ricostruito, i due coniugi erano usciti a bordo di una barca a vela per trascorrere la giornata sul lago di Como. Nel pomeriggio, probabilmente a causa di una manovra bruca, la donna è caduta in acqua. Per soccorrerla, il marito si è tuffato cercando di aiutarla a risalire sull'imbarcazione. Tuttavia, il vento l'aveva allontanata da loro.

I due sarebbero rimasti in acqua per circa mezz'ora, fino a quando alcuni passanti li hanno notati dalla riva e hanno chiamato i soccorsi. Pochi minuti dopo, contattata dalla Guardia costiera di Menaggio, è arrivata l’idroambulanza dell’Opsa della Croce Rossa di Lecco che si trovava a Bellagio. I soccorsi sono riusciti a riportare la coppia all'asciutto e ad accompagnarla a riva.

Una volta al sicuro, i due coniugi sono stati visitati dai sanitari, intervenuti in codice giallo con un'automedica da Lecco, un'ambulanza del Soccorso bellanese e un'altra della Croce Rossa di Morbegno. Per fortuna, entrambi indossavano il giubbotto di salvataggio che gli ha permesso di restare a galla per tutto il tempo. L'acqua, però, era particolarmente fredda e i due sono rimasti dentro per diverso tempo. Entrambi, infatti, erano in lieve stato di ipotermia.