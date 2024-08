video suggerito

Padre e figlio di 7 anni bloccati su uno sperone a 1.700 metri sul Resegone: salvati dai vigili del fuoco I vigili del fuoco hanno tratto in salvo un padre e suo figlio rimasti bloccati a 1.700 metri sul Resegone. I due sono stati recuperati grazie all'elicottero che li ha poi portati in un posto sicuro.

A cura di Enrico Spaccini

Padre e figlio di 7 anni sono stati salvati nella mattinata di oggi, sabato 17 agosto, dalla squadra Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco dopo essere rimasti bloccati su uno sperone a 1.700 di quota in un canalone sul monte Resegone, tra la provincia di Bergamo e quella di Lecco. Con il reparto di volo Drago, decollato dalla base di Malpensa, i soccorritori sono riusciti a raggiungerli e, tramite un verricello, a portarli in un posto sicuro. L'intervento è durato in tutto un paio d'ore ed entrambi sono in buone condizioni di salute.

A chiamare il 112, il numero unico di emergenza urgenza, è stato il papà intorno alle 11 del 17 agosto. L'uomo, insieme al figlio di 7 anni con cui era uscito per un'escursione, era rimasto bloccato nel canale Cermenati, a 1.700 metri di quota, a strapiombo sul monte Resegone. I due erano appesi a uno sperone di roccia e non sapevano come uscire da quella situazione.

Subito è stata allertata la squadra Saf del Comando di Lecco dei vigili del fuoco che, tramite il reparto di volo, con il Drago si sono alzati dalla base di Malpensa per soccorrere i due. Una volta localizzati nel canale, dall'elicottero si sono calati alcuni soccorritori. Assicurati al verricello, sono stati trasferiti uno alla volta a bordo del mezzo aereo.

Alla fine, padre e figlio sono stati trasbordati in un un posto sicuro. Le condizioni dei due sono state valutate in modo positivo e l'intervento di soccorso si è concluso nel giro di un paio d'ore.