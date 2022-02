Marinella, trovata morta in casa dopo due anni: è stato individuato il medico curante Marinella Beretta è stata trovata morta in casa dopo due anni: la Procura ha rintracciato il suo medico curante che ha affermato di non vederla da diverso tempo.

A cura di Ilaria Quattrone

Sì, aveva un medico curante: Marinella Beretta, la donna trovata morta in casa dopo due anni, non lo vedeva però da diverso tempo. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi, il professionista ha affermato che la signora soffriva solo di pressione alta. Questo elemento è emerso nell'indagine della Procura che però sembrerebbe essere pronta ad archiviare l'indagine. Si cercano comunque dei possibili parenti che, sulla base degli elementi raccolti, sembrerebbero esserci. Una volta conclusi gli accertamenti, sarà possibile svolgere i funerali.

La donna era stata vista per l'ultima volta nel 2019

Proprio quella celebrazione alla quale il sindaco di Como, Mario Landriscina, ha chiesto nei giorni scorsi la massima partecipazione: "I funerali dovranno essere un momento di riflessione su un esempio di solitudine che deve indurci davvero a migliorare e a cambiare certe dinamiche". La donna è stata vista per l'ultima volta dai suoi vicini a settembre 2019. Alcuni vicini pensavano che si fosse trasferita. Nessuno si è mai chiesto che fine avesse fatto.

Marinella è stata trovata morta sulla sedia della sua cucina

La sua casa era stata comprata da un uomo svizzero che le aveva concesso l'usufrutto a vita. A contattare proprio lui, erano stati alcuni vicini che lamentavano come le piante fossero cresciute oltre la recinzione. Il proprietario non era riuscito a mettersi in contatto con la donna e aveva così avvisato le forze dell'ordine. La donna è stata trovata morta sulla sedia della sua cucina: il suo cadavere era in fase di decomposizione. Probabilmente è stata colpita da un malore.