Marinella Beretta trovata morta dopo due anni, rintracciati in Emilia Romagna i primi parenti I primi parenti di Marinella Beratta, la donna di 70 anni trovata morta in casa dopo due anni dal decesso, si sono messi in contatto con la polizia: a lui andranno forse tutti i beni della donna.

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati rintracciati alcuni parenti di Marinella Beretta, la donna trovata morta nella sua casa nel Comasco due anni dopo il decesso. A riconoscerla nella foto che ha fatto il giro d'Italia sono stati alcuni cugini residenti in Emilia Romagna che si sono messi in contatto con la polizia: hanno raccontato che erano ormai anni che non sentivano più Marinella, con lei non avevano più nessun rapporto. Spetterà ora agli agenti di polizia fare tutti gli accertamenti del caso. Al momento però quanto hanno raccontato i cugini della donna sembra credibile. La polizia si è messa subito sulle tracce di alcuni parenti perché a lei spetterebbero tutti i beni e gli oggetti conservati nella casa di Marinella. Le chiavi dell'abitazione sono però ancora custodite in polizia: nei prossimi giorni verranno consegnate al proprietario dell'immobile. La donna infatti aveva venduto la sua casa a un imprenditore svizzero ottenendo però l'usufrutto a vita.

Alla ricerca dei parenti di Marinella si erano messi gli stessi agenti che l'avevano trovata morta in casa una settimana fa. La donna di 70 anni è stata scoperta quando ormai il suo corpo era in stato di decomposizione: era ancora seduta sulla sedia della cucina dove era morta due anni prima. Si sono accorti di lei perché i vicini di casa avevano chiamato il proprietario dell'abitazione perché gli alberi del giardino stavano invadendo la strada perché non erano stati potati da almeno due anni. I vicini alla polizia avevano raccontato di aver visto Marinella l'ultima volta nel settembre del 2019 poi si erano convinti che si fosse trasferita. Ora il sindaco di Como Mario Landriscina ha invitato tutta la cittadinanza a partecipare ai funerali: "Almeno per l'ultimo saluto che non sia da sola". La data dei funerali non è ancora stata decisa: la si deciderà al termine degli esami di eseguiti sul corpo della donna per accertare le cause della morte.