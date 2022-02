I funerali di Marinella Beretta, trovata morta dopo due anni: “Almeno nell’addio non è stata sola” Un centinaio di cittadini ha risposto all’appello del sindaco di Como per partecipare ai funerali di Marinella Beretta, la donna trovata morta in casa dopo due anni.

A cura di Giorgia Venturini

Almeno un giorno del suo ultimo saluto Marinella Beretta non era sola. Nel giorno dei suoi funerali la chiesa di Prestino a Como questa mattina si è animata di un centinaio di cittadini chiamati a raccolta dalle istituzioni: i comaschi hanno risposto all'appello del sindaco Mario Landriscina. "Non lasciamola sola anche il giorno del suo funerale", aveva detto anche ai microfoni di Fanpage.it. A farsi carico delle spese per la celebrazione dei funerali è stato proprio il Comune, mentre due agenzie delle pompe funebri offriranno il servizio e i fiori mentre un marmista realizzerà la lapide del cimitero. Il minimo che poteva accadere per le esequie della donna trovata morta in casa dopo due anni: completamente sola, nessuno si era accorto di nulla. Una vicenda che ha portato nuovamente sotto i riflettori le tante solitudini che vivono nelle nostre città, prima di tutto quelle degli anziani.

Si cercano ancora i parenti di Marinella

Intanto ora si cercano alcuni suoi parenti che possano recuperare gli oggetti di Marinella contenuti all'interno della casa, quella stessa casa dove era cresciuta con i genitori e dove è morta nel giugno del 2019 su una sedia della cucina per cause naturali, come ha confermato anche l'autopsia. Su quella stessa sedia Marinella è stata trovata morta due anni dopo: quando sono entrati nell'abitazione i poliziotti hanno trovato il corpo già mummificato. Dal giorno del ritrovamento si sono fatti appelli per cercare i parenti della donna, ma senza successo. Qualche giorno fa si sono fatti avanti dei cugini di Reggio Emilia che però, invitati dalla Questura di Como a presentarsi, non hanno più richiamato. Intanto gli effetti personali di Marinella sono ancora là, nella sua casa venduta qualche anno prima a un proprietario svizzero perché non riusciva a coprire i costi dato che viveva con la sola pensione minimo. Dalla vendita però era riuscita ad ottenere l'usufrutto a vita. Se però ora nessun parente si fa avanti sarà necessario nominare un curatore che si occuperà dei beni di Marinella.