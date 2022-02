Donna trovata morta dopo due anni: Marinella era sola anche agli incontri per la vendita della casa “Marinella Beretta si era presentata da sola anche durante gli incontri per firmare i documenti della vendita della sua casa”. Lo ha precisato a Fanpage.it l’avvocato del proprietario della casa della donna di 70 anni trovata morta due anni dopo il decesso.

A cura di Giorgia Venturini

Marinella Beretta era da anni sola. Anche nei giorni in cui discuteva la vendita della sua casa di Como con l'attuale proprietario svizzero la donna di 70 anni agli incontri non era accompagnata da amici o parenti: "Il mio cliente e la donna si sono incontrati più volte per decidere i particolari della vendita. Ma Marinella era sempre sola", precisa a Fanpage.it Alberto Timpone, l'avvocato del proprietario svizzero che ha deciso di rimanere anonimo. E poi aggiunge: "Leggo che c'è chi accusa il mio cliente di essere un astuto imprenditore, ma non è così. È stata Marinella a contattare il mio cliente e a decidere di sua volontà di vendere la casa. Tramite terzi, Marinella ha deciso di contattarlo". Una volta conclusa la vendita, di Marinella non si è saputo più nulla. Fino a quando è stata trovata morta sulla sedia della cucina due anni dopo il decesso.

Gli incontri tra il proprietario e Marinella

L'ultimo incontro tra Marinella Beretta e il proprietario di casa risale però a più di due-tre anni fa. Dopo la trattativa della vendita non ci sono state altri occasioni di incontri o contatti tra i due: non avevano un rapporto di amicizia da sentirsi per gli auguri di Natale o per una semplice chiacchierata al telefono. "Il proprietario regolarmente, anche in questi ultimi due anni, versava le rate per l'acquisto della casa", tiene ancora a precisare l'avvocato. La donna infatti, nonostante avesse deciso di vendere la casa, era riuscita a ottenere l'usufrutto a vita. E proprio in questa casa è stata trovata morta. I vicini l'avevano vista l'ultima volta a settembre del 2019: da allora avevano pensato si fosse trasferita. Dove? Non lo sapevano. Quando? Neppure. Dopo alcuni giorni di indagini si sono fatti avanti alcuni cugini di Reggio Emilia che però non si sono presentati ancora in Questura a Como.

Sabato i funerali

Intanto sugli esami effettuati sul corpo di Marinella è arrivata la conferma che la donna è morta per cause naturali. I funerali si terranno sabato 19 febbraio a Como. Il sindaco Mario Landriscina ha chiesto di partecipare in tanti: "Che non sia sola almeno il giorno dei suoi funerali". L'avvocato Timpone ha fatto sapere che o il suo cliente o una persona che lo rappresenti sarà presente.