Il Comune di Como pagherà i funerali di Marinella Beretta, trovata morta in casa dopo due anni I funerali di Marinella Beretta, la donna di 70 anni trovata morta in casa dopo due anni dal decesso, si svolgeranno domani a Prestino e saranno pagati dal Comune di Como.

Sono stati organizzati per domani mattina alle 10 i funerali di Marinella Beretta, la donna di 70 anni trovata morta nel suo appartamento circa due anni e mezzo dopo il decesso. La funzione funebre si terrà nella frazione di Prestino dove la donna viveva. Come reso noto, l'intera spesa per la celebrazione dei suoi funerali sarà a carico del Comune di Como che si farà carico della sepoltura mentre due agenzie delle pompe funebri offriranno il servizio e i fiori mentre un marmista realizzerà la lapide del cimitero.

Una solidarietà generale quella offerta dall'intera comunità che vuole in qualche modo stare vicino alla donna. Gli inquirenti che indagano sul caso, intanto, hanno fatto ulteriori accertamenti per trovare qualche parente della 70enne, senza fortuna. Allo stato attuale, infatti, nessun famigliare di Marinella Beretta è stato rintracciato. La donna viveva da sola in una villetta di Prestino nonostante due anni fa l'avesse venduta a uno svizzero, mantenendo comunque il diritto di continuare ad abitarci vita natural durante.

In virtù della cessione della proprietà della casa, molti vicini di casa pensavano che Marinella si fosse trasferita, magari in Liguria dove aveva detto di avere alcune amicizie. Purtroppo, invece, è rimasta nella sua cucina, su una sedia, per oltre due anni. Senza vita. Gli agenti della polizia che l'hanno trovata erano intervenuti a causa delle forti raffiche di vento che rischiavano di far crollare le piante non curate che la donna aveva in giardino. Domani l'ultimo saluto in presenza di tanti concittadini.