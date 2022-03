Maria Begoña, la bibliotecaria uccisa a coltellate dal figlio: cosa sappiamo finora Il 28enne si trova ancora in ospedale sotto sedativi: ha ucciso la madre al culmine di un litigio.

A cura di Ilaria Quattrone

L'uccisione di Maria Begoña Gancedo Ron ha sicuramente sconvolto l'intera comunità di Cologno Monzese, comune alle porte di Milano. La 61enne è stata trovata morta nella sua abitazione: è stata colpita con diverse coltellate e ferite si sono rivelate troppo gravi. All'arrivo del personale sanitario del 118 non c'è stato più nulla da fare. In casa c'erano i suoi tre figli: il 28enne Daniele e due gemelle di 24 anni. Dopo alcune ore, il ragazzo è stato sottoposto al fermo di indiziato. Per lui l'accusa è di omicidio volontario aggravato.

Il 28enne è sempre stato un ragazzo difficile

Sulla base di quanto appreso da Fanpage.it, i vicini e chi ha conosciuto la famiglia di Maria hanno raccontato che il 28enne è sempre stato un ragazzo difficile, strano e con evidenti problemi. Agli atti però non risulta nulla di ciò: non esiste infatti una perizia, la quale sostenga che il 28enne fosse in cura in un centro o seguito da un terapeuta. Il giorno prima l'omicidio, i carabinieri erano intervenuti in casa dei quattro: la madre però, viene spiegato a Fanpage.it, non avrebbe esternato dei timori. Anzi, sarebbe stata spaventata dall'ipotesi che i militari potessero prendere dei provvedimenti proprio nei confronti del figlio. Quella sera stessa, sono intervenuti anche i medici e i paramedici del 118, ma il ragazzo avrebbe rifiutato il ricovero.

La sera prima ci sarebbe stato un litigio

La sera successiva: l'omicidio. I vicini, sentite le urla, hanno chiamato immediatamente le forze dell'ordine. La donna era ormai morta. Dalle ricostruzioni è emerso che l'efferato gesto sia arrivato al culmine di un litigio. Il ragazzo è stato poi portato in ospedale: sarebbe infatti in una condizione psicofisica di continua alterazione e alternerebbe delle fasi di lucidità a fasi di delirio. Per il momento è sotto sedativo piantonato dai carabinieri. Sempre in base a quanto appreso da Fanpage.it, il 28enne è stato sottoposto a un esame tossicologico. Per il momento però non ci sono ancora gli esiti. Le due ragazze, che soffrono di seri problemi di salute, erano in casa al momento del delitto. Sono state ascoltate dal magistrato e hanno raccontato tutto quello che hanno percepito. Adesso sono state affidate alle cure di sanitari.