Donna uccisa in casa a coltellate a Cologno Monzese: i figli interrogati dai carabinieri Una donna di 61 anni è stata trovata morta in casa a Cologno Monzese, vicino Milano. Sul corpo i segni di numerose coltellate. In casa i carabinieri hanno trovato i figli della donna, adesso sottoposti a interrogatorio.

Il condominio in cui è avvenuto il delitto

Tragedia a Cologno Monzese, in provincia di Milano. Il cadavere di una donna è stato scoperto dai carabinieri in un appartamento in via Bergamo. Nell'abitazione, sita in un condominio, i militari dell'Arma hanno trovato i figli della donna: un ragazzo di 28 anni e due gemelle di 24 anni. Non è ancora chiaro cosa sia successo: si ipotizza che la donna sia stata uccisa a coltellate e i suoi figli sono adesso sottoposti a interrogatorio da parte delle forze dell'ordine.

I carabinieri sono stati chiamati dai vicini, che hanno sentito urla e rumori

I carabinieri sono stati chiamati attorno alle 4.30 da alcuni condomini, che avevano sentito rumori e urla provenire dall'abitazione in cui abitava la vittima. Al loro arrivo, per la donna non c'era ormai purtroppo più niente da fare. Il corpo della vittima, una cittadina spagnola di 61 anni, presentava numerose ferite da arma da taglio all’altezza dello sterno e dell’addome. Oltre ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul luogo del delitto sono intervenuti i colleghi della scientifica, il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Monza. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dei fatti e le responsabilità di tutte le persone presenti sulla scena del crimine al momento dell'arrivo dei carabinieri.