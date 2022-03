Chi è Maria Begoña, la donna uccisa a coltellate nella sua casa di Cologno Monzese In queste ore sono stati sottoposti a interrogatorio i suoi tre figli, presenti in casa la notte dell’omicidio.

A cura di Giorgia Venturini

Aveva 60 anni e lavorava alla biblioteca comunale di Cologno Monzese la donna trovata morta nella sua casa del paese in provincia di Milano all'alba di oggi 22 marzo. A Cologno la conoscevano in molti: la vittima era Maria Begoña Gancedo Ron ed era arrivata dalla Spagna in Italia dove viveva con i suoi tre figli, uno di 28 anni e due gemelle di 24 anni. La donna era rimasta vedova da una quindicina di anni, da quando il marito morì di morte naturale.

Palazzo di Cologno Monzese dove è avvenuto il delitto

La dinamica dell'omicidio

Poche ore fa la tragedia. I carabinieri sono stati allertati dai vicini attorno alle 4.30 svegliati dai rumori e dalle urla provenienti dall'abitazione. Quando sanitari e militari si sono precipitati in casa, per la donna non c'è stato più nulla da fare: sul corpo della 60enne c'erano molte profonde ferite da taglio all'altezza soprattutto dello sterno e dell'addome. Oltre ai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, sul luogo del delitto sono intervenuti i colleghi della scientifica, il medico legale e il pubblico ministero di turno della Procura di Monza. Nella casa oltre al cadavere della donna, erano presenti i suoi tre figli. Saranno i carabinieri a ricostruire quanto accaduto. Ora i figli sono stati sottoposti a interrogatorio: al momento, quanto riferiscono i militari a Fanpage.it, non sono stati emessi provvedimenti. Fondamentali saranno le decisioni prese nelle prossime ore. Tra le prime ipotesi però quella che si sia trattato di un omicidio e che si sia trattata di una tragedia in famiglia nella casa di via Bergamo dove madre e figli vivevano.