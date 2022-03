Donna uccisa a coltellate nella sua casa di Cologno Monzese: arrestato il figlio Il 28enne si trova piantonato in ospedale dove è ricoverato: l’accusa è di omicidio volontario.

A cura di Ilaria Quattrone

Il figlio di Maria Begoña Gancedo Ron, la donna di 61 anni trovata morta nella mattinata di oggi, martedì 22 marzo, nella sua casa a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano, è stato arrestato. Il 28enne è accusato di omicidio volontario. A confermare la notizia, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è il procuratore della Repubblica di Monza, Claudio Gittardi. Al momento l'uomo si trova piantonato in ospedale dove è ricoverato.

La donna lavorava in una biblioteca comunale

La 61enne lavorava nella biblioteca comunale di Cologno ed era conosciuta da molti nel paese. Era arrivata dalla Spagna e viveva in Italia con i suoi tre figli, il 28enne e due gemelle di 24 anni. La donna era rimasta vedova quindici anni fa quando il marito era scomparso per morte naturale. Per il momento è ancora poco chiara la dinamica della vicenda: stando alle prime informazioni ottenute, i carabinieri sono stati allertati nella notte dai vicini.

Il 28enne si trova in ospedale

Dalla casa della vittima sono state infatti sentite delle urla: una volta arrivati, è stata trovata la donna ormai morta. Sul corpo sono state trovate delle ferite molto profonde. In casa i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni – c'erano anche il medico legale, la scientifica e il pubblico ministero di turno – hanno trovato anche i tre figli. Tutti e tre sono stati interrogati. In serata è poi arrivato l'arresto: per il momento non si conoscono i motivi di questo efferato gesto né perché il figlio si trovi adesso in ospedale. Bisognerà aspettare le prossime ore, per poter avere un quadro più preciso della situazione.