Ucciso a coltellate nel centro di Esino Lario: morto il politico locale Pierluigi Beghetto Pierluigi Beghetto, politico di Esino Lario (Lecco), è stato ucciso in strada nella mattinata del 21 aprile. I carabinieri hanno fermato il presunto responsabile.

A cura di Enrico Spaccini

Pierluigi Beghetto (foto da Facebook)

Un uomo è stato accoltellato a morte nella mattinata di oggi, domenica 21 aprile, a Esino Lario (in provincia di Lecco). Si tratta di un politico locale, Pierluigi Beghetto, raggiunto da alcuni fendenti intorno alle 9:30 in via Stoppani, poco lontano dal centro cittadino. Il presunto omicida sarebbe stato già individuato.

La vittima conosceva il suo aggressore

I carabinieri della Compagnia di Lecco, coordinati dalla Procura di Lecco, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'omicidio. I sanitari sono intervenuti anche con l'elisoccorso decollato da Sondrio e richiesto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, ma il 53enne era già deceduto.

Il presunto aggressore sarebbe già stato individuato. Stando a a quanto emerso, si tratterebbe di un uomo residente a Esino Lario noto per le sue difficoltà economiche e per qualche problema psicologico. Pare che i due si conoscessero.

Beghetto era stato eletto nel 2020

Appassionato di apicoltura e titolare dell'azienda agricola ‘Ape Montana', Beghetto era stato eletto nel 2020 con la lista del sindaco Pietro Pensa. Componente della Giunta comunale, ha ricoperto anche il ruolo di assessore. Il presunto omicida del 53enne sarebbe stato aiutato da lui in passato, pare avesse anche lavorato nell'azienda agricola saltuariamente.

Beghetto lascia la moglie e due figli. "È una perdita incommensurabile per la famiglia, gli amici e tutta la comunità", ha dichiarato il primo cittadino Pensa: "Era una persona eccezionale". Il sindaco ha poi raggiunto il paese brianzolo di Usmate con Velate dove il 53enne viveva con la famiglia.