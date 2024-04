video suggerito

Chi era Pierluigi Beghetto, l'assessore e apicoltore ucciso nel centro di Esino Lario Pierluigi Beghetto è stato ucciso nella mattinata del 21 aprile nel centro di Esino Lario. Il 53enne lavorava come apicoltore e dal 2020 era assessore del comune nel Lecchese.

A cura di Enrico Spaccini

Piergluigi Beghetto, apicoltore e assessore a Esino Lario (foto da Facebook)

Pierluigi Beghetto è stato ucciso questa mattina, domenica 21 aprile, in centro a Esino Lario (in provincia di Lecco). Il 53enne è stato accoltellato in via Stoppani e il presunto responsabile dell'omicidio è già stato fermato dai carabinieri. Beghetto viveva a Usmate con Velate insieme alla sua famiglia ed era molto conosciuto sia per la sua attività di apicoltore sia per il ruolo di assessore che aveva iniziato a ricoprire a Esino dal 2020 con la giunta del sindaco in carica Pietro Pensa.

L'omicidio nel centro di Esino Lario

L'aggressione è avvenuta intorno alle 9:30 in una strada poco distante dal centro cittadino di Esino. I carabinieri della Compagnia di Lecco sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica e il motivo che hanno portato all'accoltellamento di Beghetto. Nonostante l'intervento tempestivo, anche dell'elisoccorso decollato da Sondrio, i sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Stando a quanto emerso finora, il 53enne stava camminando in via Stoppani quando è stato aggredito con un coltello e, pare, anche con un bastone. La persona che è stata fermata dai militari per l'omicidio è un uomo residente in paese, vicino di casa della vittima, con difficoltà economiche e con problemi psicologici. In passato Beghetto lo aveva aiutato offrendogli qualche lavoro occasionale nella sua azienda agricola.

Pierluigi Beghetto (foto da Facebook)

Il lavoro da apicoltore e l'ingresso in politica

Il 53enne, infatti, era apicoltore e titolare di ‘Ape Montana'. Nel 2020 è stato eletto con la lista di Pietro Pensa, ora sindaco di Esino. Beghetto era consigliere comunale e ricopriva il ruolo anche di assessore.

Il sindaco di Esino ha raggiunto l'abitazione del 53enne a Usmate con Velate per sostenere la famiglia del suo assessore. Beghetto lascia la moglie e due figli.