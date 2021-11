Mantova, è morta dopo un giorno in ospedale la donna trovata con la gola tagliata La donna di 31 anni trovata dal compagno con un profondo taglio alla gola è morta dopo un giorni di ricovero in terapia intensiva: le indagini ora non escludono nessuna pista investigativa.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta la 31enne trovata con la gola tagliata nel suo appartamento di Mantova: è morta ieri dopo alcune ore in ospedale dove nel reparto di rianimazione lottava tra la vita e la morte. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravi. Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile della Questura di Mantova: per ero non si esclude nessuna pista investigativa, si indaga sia per omicidio che per suicidio.

A trovare la donna con il taglio alla gola è stato il compagno

A dare l'allarme lo scorso lunedì sera era stato il compagno, anche lui 31enne, che l'aveva trovata a terra con un profondo taglio alla gola. Secondo quanto raccontato dall'uomo, i due quella sera erano usciti a cena con degli amici. Durante la serata però avevano litigato: la donna, dopo il diverbio, avrebbe deciso di ritornare a casa prima e di rinchiudersi in camera. Una volta il compagno ritornato a casa anche lui avrebbe trovato la donna sul letto insanguinante e con la gola tagliata. I soccorsi sono intervenuti poco dopo allertati dal 31enne: i sanitari sul posto hanno subito giudicato le condizioni della donna disperate. Ora chi sta indagando sta sentendo anche le versioni dei testimoni, ovvero gli amici presenti la scorsa sera. Il ragazzo dopo aver dato la sua versione dei fatti si sarebbe chiuso nel silenzio: è sotto choc per quanto successo. La polizia sta cercando di ricostruire minuto per minuto quanto accaduto: non si esclude nulla. Per il momento non risultano persone fermate così come non è stato ancora reso noto se ci fossero armi da taglio trovate sul pavimento dell'appartamento. L'autopsia e i sopralluoghi nell'appartamento riveleranno ulteriori particolari.