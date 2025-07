video suggerito

Carmela Girasole morta in ospedale a Brescia: chiesta l’archiviazione per il compagno indagato per omicidio Il pm ha chiesto l’archiviazione per il compagno di Carmela Girasole, la 45enne morta nell’ospedale di Brescia per un aneurisma. L’uomo era indagato per omicidio preterintenzionale: gli investigatori volevano capire se le lesioni trovate sulla testa della donna fossero compatibili con un’aggressione. La perizia, però, ha escluso responsabilità di terzi nella morte della 45enne. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Carmela Girasole (foto da Facebook)

Il pubblico ministero Francesco Carlo Milanesi ha chiesto l'archiviazione per il compagno 27enne di Carmela Girasole, la maestra delle elementari di 45 anni morta per un aneurisma celebrale il 24 settembre scorso all'ospedale Civile di Brescia, dove era stata ricoverata d'urgenza dopo un malore. L'uomo era indagato per omicidio preterintenzionale: gli inquirenti volevano verificare se la morte della donna potesse essere stata causata da segni e lesioni che le erano stati trovati sulla testa, per poi capire se li avesse riportati in una caduta accidentale o fossero dovuti a un'aggressione da parte del compagno.

La consulenza tecnica, però, ha stabilito che nella morte di Girasole non hanno interferito terze persone. Per questo motivo il pm ha chiesto l'archiviazione delle indagini a suo carico. La 45enne, originaria di Montalbano Jonico, in provincia di Matera, ma residente a Brescia, era stata portata in ospedale d'urgenza ed era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. La donna però, che era stata in pronto soccorso anche due giorni prima dicendo di essere caduta dalle scale, non era sopravvissuta all'operazione. L'ospedale aveva registrato anche altri due accessi precedenti alla morte, motivati da forti mal di testa.

Girasole e il compagno vivevano in un appartamento che la donna aveva preso in affitto pochi mesi prima della morte: i vicini avevano raccontato di aver sentito la coppia litigare spesso. Non risultano, però, esserci state denunce per maltrattamenti o violenze. Al momento della morte, lei era diventata maestra di ruolo da circa un anno ma dall'inizio dell'anno scolastico non si era mai presentata a scuola.