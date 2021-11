Giallo a Mantova: un 31enne trova la fidanzata con la gola tagliata in camera A Mantova un 31enne ha trovato la compagna riversa in camera da letto con un profondo taglio alla gola. La donna è al momento ricoverata in prognosi riservata.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Torna in camera da letto e trova la fidanzata 31enne con un profondo taglio alla gola, riversa per terra. Questa la versione fornita alle forze dell'ordine da parte del compagno della donna, anche lui 31enne, che ha subito dato l'allarme lunedì sera, nella periferia di Mantova. La ragazza al momento sarebbe ricoverata in prognosi riservata all’ospedale cittadino. Sul fatto sta indagando la Squadra Mobile della Questura.

L'allarme dopo una cena con gli amici

Secondo quanto messo a verbale dall'uomo, i due avrebbero litigato durante una serata con gli amici. La donna, dopo il diverbio, avrebbe deciso di ritirarsi in camera e, una volta andati via gli ospiti, il 31enne l'avrebbe trovata sanguinante in camera. I soccorsi sono intervenuti poco dopo. Ora chi sta indagando sta sentendo anche le versioni dei testimoni, ovvero gli amici presenti la scorsa sera. Il ragazzo dopo aver dato la sua versione dei fatti si sarebbe chiuso nel silenzio, sotto choc per quanto successo. Ora spetterà alle forze dell'ordine stabilire le eventuali responsabilità, anche se al momento nessuna pista è esclusa, nemmeno quella del gesto volontario. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera al momento non risultano delle persone fermate e non è ancora stato chiarito se siano state trovate delle armi da taglio sul luogo.

