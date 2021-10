Furto a casa di Chiara Biasi: ladri portano via borse, orologi, vestiti e scarpe da migliaia di euro Furto da migliaia di euro a casa di Chiara Biasi: i ladri sono entrati a casa dell’influencer 31enne portandole via vestiti, borse, scarpe e computer di lusso. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero entrati dalla finestra del salone del appartamento che si trova al terzo piano di via Palestro.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Instagram

Un furto da migliaia di euro messo a segno nella casa milanese di Chiara Biasi, la nota influencer 31enne originaria di Pordenone. Alcuni ladri sono infatti entrati a casa della fashion blogger portando via scarpe, vestiti, borse e orologi di lusso. Si parla di un colpo dal valore di migliaia di euro. Secondo le prime informazioni, i responsabili sono entrati da due finestre che si trovavano nel salone del suo appartamento al terzo piano di Piazza Venezia.

Hanno forzato le finestre

Il furto è avvenuto, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", intorno alle 3 di notte di oggi, lunedì 18 ottobre. Secondo quanto racontato da Biasi agli inquirenti, era uscita da casa intorno alle 10 per raggiungere alcuni amici e trascorrere con loro la serata. Prima di andare via dal suo appartamento, ha lasciato luci e televisori accesi. Probabilmente i ladri avranno studiato i suoi movimenti, per assicurarsi di non trovare nessuno all'interno della casa. Quando l'influencer è rientrata ha trovato luci e televisori spenti e ha capito che qualcosa non andava.

Portati via abiti e accessori di lusso

In salone ha poi notato che due finestre erano state forzate mentre altre due erano totalmente aperte. Facendo un giro della casa, ha trovato tutte le stanze a soqquadro. L'appartamento purtroppo non sarebbe dotato di allarme. I ladri hanno portato via abiti, borse, valigie e accessori di noti marchi di lusso (Chanel, Prada, Gucci e Louis Vuitton). Inoltre le hanno sottratto anche cinque orologi Rolex e Patek Philippe. Secondo gli inquirenti, avrebbero forzato due finestre per poi uscire da quelle trovate aperte.