Mangiano una torta alla marijuana durante una cena tra studenti di Medicina, otto finiscono in ospedale Subito dopo aver mangiato il dolce gli studenti hanno accusato forti malesseri, e chiamato i soccorsi. “Vedo i fantasmi”, ha dichiarato uno di loro, prima di passare la notte al Pronto soccorso per una brutta intossicazione alimentare. La cena è avvenuta in un appartamento del centro di Monza.

È finita nel peggiore dei modi una cena tra studenti universitari nel centro di Monza, per la maggior parte studenti del corso di Medicina e Chirurgia al San Gerardo della città: ben otto di loro, dopo il pasto, sono finiti direttamente in ospedale. Stavolta non per ragioni di studio, ma per una brutta intossicazione alimentare.

La colpa? È del dessert. Ovvero una torta alla marijuana dagli effetti devastanti, che si sono manifestati fin dai primissimi morsi. "Vedo i fantasmi", avrebbe infatti raccontato uno dei ragazzi alle forze dell'ordine, intervenuti dopo l'azione immediata dei soccorsi sanitari.

Non sarebbe certo andata meglio agli altri presenti. I militari della Compagnia di Monza, che hanno disposto ulteriori accertamenti sul caso, riferiscono di aver trovato tutti i giovanissimi commensali in stato di confusione, smarriti, con evidenti difficoltà ad esprimersi: tra di loro, alcuni che accusano malori e, con la bocca impastata, riferiscono di stare male. Sul posto è stato necessario inviare due ambulanze e due automediche: alcuni hanno trascorso la notte in Pronto soccorso, altri hanno rifiutato le cure.