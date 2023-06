Maxi rissa tra 50 ragazzi a Lodi: due gruppi armati si scontrano in centro, tre finiscono in ospedale Cinquanta ragazzi hanno dato vita a una maxi rissa nel centro di Lodi: in tre sono finiti in ospedale. La polizia indaga: l’ipotesi è un regolamento di conti tra bande rivali.

Maxi rissa a Lodi dove nella serata di sabato 24 giugno circa cinquanta ragazzi si sono scontrati in centro città: in tre sarebbero finiti in ospedale. Non si hanno notizie del motivo che avrebbe portato i due gruppi ad aggredirsi. Sul caso, infatti stanno indagando gli investigatori della Squadra mobile. Al momento nessuno sembrerebbe essere stato arrestato o risulta indagato. Non è escluso che nelle prossime ore si possano avere maggiori dettagli.

I ragazzi sono scappati appena sono arrivate le forze dell'ordine

Al momento, sulla base di quanto ricostruito dagli inquirenti, sembrerebbe che i ragazzi si siano affrontati in piazza Mercato intorno alle 22.45. Calci, pugni e fino a coltellate: in dieci minuti il centro città era nel caos più totale. Sono così intervenute ld forze dell'ordine: alla vista degli agenti della Questura e della Guardia di finanza, i partecipanti sono scappati. La Squadra mobile ha poi aperto le indagini.

Tre partecipanti sono finiti in pronto soccorso

Mentre i poliziotti svolgevano i rilievi sul posto, tre giovani si sono presentati al pronto soccorso di Lodi. Avevano diverse ferite sul corpo. Sono stati presi in cura, ma fortunatamente non sono in gravi condizioni. Uno di loro avrebbe ricevuto venti giorni di prognosi. Ovviamente saranno ascoltati dagli investigatori che nel frattempo hanno acquisito i video registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

Al momento non si esclude che la rissa sia frutto di un possibile regolamento di conti tra bande rivali.