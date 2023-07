Stordisce un’amica durante una cena con la droga dello stupro e la violenta insieme al vicino di casa Due uomini sono stati arrestati per violenza sessuale nei confronti di una 29enne: uno di questi aveva invitato a cena la ragazza per stordirla con la droga dello stupro. Poi una volta a casa l’uomo e un suo amico hanno abusato sessualmente di lei.

A cura di Giorgia Venturini

Una ragazza di 29 anni aveva denunciato di essere stata violentata la scorsa estate da due uomini, di cui uno un amico di famiglia. Questo, stando alla testimonianza della giovane, aveva approfittato di trovarsi a casa da solo senza la famiglia che era andata in vacanza e aveva l'amica in una cena in un locale a Monza.

Subito dopo la cena la ragazza ha iniziato a non sentirsi bene, manifestando insolita euforia alternata a momenti di temporanea amnesia. L'uomo aveva così portato la 29enne a casa sua dove c'era un suo amico. La donna è stata violentata: quando si è ripresa e ha capito quello che stava accadendo è corsa via. Si è poi recata al servizio di soccorso per la violenza sessuale e domestica della clinica Mangiagalli di Milano.

Le indagini della Questura di Monza

Come riporta la Questura di Milano in una nota, solo nei giorni successivi ha iniziato a ricordare brevi momenti passati insieme ai due uomini, prendendo così consapevolezza che era stata coinvolta, senza rendersene conto, in un rapporto sessuale di gruppo e sospettando che l’uomo vicino di casa ed amico di famiglia, le avesse subdolamente somministrato qualche sostanza capace di annientare la sua capacità di autodeterminarsi. I giorni successivi la violenza la Procura aveva disposto degli esami tossicologici sulla ragazza che davano esito positivo su alcune sostante psicotrope, note come droga dello stupro.

L'arresto a Monza e Cuneo

Ora al termine delle indagini della Squadra Mobile di Monza, per i due uomini, tutti e due di nazionalità albanese, sono scattate le manette: la Procura ha disposto una misura cautelare in carcere e una agli arresti domiciliari. I due arresti sono stati eseguiti a Monza e a Cuneo. I due avrebbero cercato di comprare il silenzio della vittima offrendole denaro in cambio del ritiro della denuncia. I due uomini dovranno rispondere di violenza sessuale aggravata dall’uso di sostante alcoliche, narcotiche o stupefacenti e violenza sessuale di gruppo.