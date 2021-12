Mangiafuoco muore poco dopo lo spettacolo in piazza: addio a Ivan Circoski Ivan Domenighini, 46enne artista di strada e mangiafuoco molto noto nel Bresciano come Ivan Circoski, è morto all’improvviso nel pomeriggio di domenica a Brescia. Lutto tra i suoi colleghi: “Grazie per aver donato la gioia della risata nelle piazze, non ti dimenticherò”

A cura di Francesco Loiacono

Ivan Circoski (Foto di Dorothy Bhawl dal profilo Facebook dell’artista)

Lutto a Brescia e in tutta la Val Camonica per l'improvvisa scomparsa di Ivan Circoski, al secolo Ivan Domenighini. L'uomo, 46enne originario di Malegno e residente da qualche tempo a Lozio, si esibiva come artista di strada in diverse località del Bresciano. Domenica pomeriggio, mentre si trovava con alcuni colleghi all'esterno di un hotel in cui aveva pranzato, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato al suolo. Lui stesso ha dato l'allarme e ha chiamato i soccorsi, che però sono giunti troppo tardi: quando sul posto è arrivata un'ambulanza Domenighini era ormai in fin di vita ed è morto poco dopo il trasporto d'urgenza agli Spedali Civili.

I colleghi: Grazie per aver donato la gioia della risata nelle piazze

La morte improvvisa di Ivan ha scosso i suoi tanti amici e colleghi, che non hanno mancato di ricordarlo sui social network. Ivan si esibiva in particolare come mangiafuoco e i suoi spettacoli, in cui univa la magia del fuoco con le bolle di sapone, erano molto apprezzati da bambini e adulti: domenica mattina era stato a Breno, pubblicizzato anche dalla pagina Facebook del Comune, e nel pomeriggio avrebbe dovuto esibirsi nuovamente a Brescia. "Ricordo la tua dedizione per l'arte di strada, ricordo i tuoi spettacoli alla festa radio, ricordo i tuoi commenti su chi in mutande si vestiva in piazza, ricordo quando a un tuo pupillo a Bergamo strillasti ‘sputa quel petrolio che non ti fa bene', ricordo quando mi dicesti ‘con quel fuoco verde puoi fare la festa della lega' – ha scritto un altro mangiafuoco su Facebook -. Grazie per aver donato la gioia della risata nelle piazze, non ti dimenticherò".