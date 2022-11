Mamma e figlio investiti mentre attraversano la strada con il triciclo, erano sulle strisce pedonali Una mamma è stata investita con il proprio figlio mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Il bambino è stato soccorso da alcuni clienti di un bar, mentre per la donna è stato necessario il trasporto in pronto soccorso.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Stava attraversando la strada sulle strisce pedonali tenendo con una mano il triciclo e con l'altra il figlio accanto a sé. Poi l'impatto che ha sbalzato la donna 39enne violentemente a terra. I primi a soccorrerli sono stati i clienti di un bar nelle vicinanze, che si sono presi cura del bambino in attesa dei soccorsi. La donna è stata poi trasportata in ospedale, mentre sembra che il piccolo non abbia riportato particolari lesioni.

L'incidente

Erano arrivati nei pressi di Villa Borromeo, a Cassano D'Adda, nella città metropolitana di Milano. A quel punto, avrebbe deciso di attraversare la strada in un tratto con le strisce pedonali a terra. Accanto teneva il figlio piccolo e il triciclo sul quale giravano prima.

Ad un certo punto è arrivata una Lancia Ypsilon che ha colpito in pieno la donna e il triciclo, danneggiandolo. Alla scena hanno assistito alcuni clienti di un bar lì vicino, che sono subito accorsi per prendersi cura del bambino. Contattato il padre, gli hanno offerto anche la colazione tendando di tranquillizzarlo.

Leggi anche Chi erano Fausto e Camelia, morti in motorino mentre andavano a cena dalla figlia

L'arrivo dei soccorsi

Sul posto sono poi arrivati i soccorsi. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice rosso e l'automedica proveniente da Melzo. Con loro anche gli agenti della polizia locale che hanno parzialmente bloccato il traffico in direzione Treviglio.

La donna di 39 anni è stata medicata in un primo momento a bordo di un'ambulanza, ed è stata poi trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Il bambino, invece, sembra non aver riportato lesioni. Dopo i necessari controlli, è stato riconsegnato al padre, che nel frattempo era arrivato sul luogo dell'incidente, ed è tornato a casa.