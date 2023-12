Mamma a processo per maltrattamenti contro il figlio di 14 anni: “È il bersaglio dei suoi sfoghi” Al termine delle indagini coordinate dal procuratore di Como andrà a processo una donna (e volontaria per diverse associazioni benefiche della città) con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio 14enne. “Rabbia repressa per la fine del matrimonio con il padre”

Schiaffi, testate, sputi, percosse con mestoli, cucchiai di legno e il bastone della scopa. E ancora insulti, mortificazioni, derisioni sull'aspetto fisico. Al termine delle indagini coordinate dal procuratore di Como Massimo Astori andrà a processo una donna residente in città, 43 anni, con l'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti del figlio 14enne. Lo riporta Il Giorno.

A carico dell’imputata, volontaria in diverse associazioni benefiche del territorio, sono stati infatti raccolti elementi e ricostruzioni che testimoniano una serie di episodi violenti commessi ai danni del ragazzino. Il più grave? Un colpo assestato sulla schiena con una sedia, tale da aver richiesto il ricovero in ospedale per il 14enne.

Non certo l'unico caso. A scatenare la furia della madre, secondo quanto emerso dalle indagini, la rabbia e la frustrazione che la donna covava per la fine del matrimonio con l'ex coniuge e padre del figlio. In casa, per questo motivo, era vietato parlare dell'uomo: il rischio, quello far esplodere l'ira violenta della donna – che si sfogava picchiando e insultando il figlio minorenne.

Scoppi di collera incontrollati e imprevedibili contro il ragazzino, bersaglio inerme, che si manifestavano anche nella più semplice quotidianità, per motivi futili come l'essere entrato in camera della madre senza permesso. Una serie di persecuzioni, culminate nel ricovero in ospedale dopo la sedia spaccata sulla schiena, che hanno portato il 14enne a trasferirsi a casa del padre.