Maltempo nel Milanese e in Lombardia: frane in provincia di Brescia, nubifragio a Pavia L’ondata di maltempo ha interessato l’area di Pavia e provocato cedimenti e frane in provincia di Brescia. Alcune decine gli interventi dei vigili del fuoco a Milano, perlopiù per cantine allagate e alberi caduti in strada: restano sotto controllo Seveso e Lambro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Frane e cedimenti in provincia di Brescia a causa del maltempo

Sono state alcune decine gli interventi dei vigili del fuoco dalle 19 di ieri 30 maggio alle prime ore di stamattina a Milano e in provincia a causa della pioggia battente caduta durante la notte. Si tratta perlopiù di rimozioni di alberi caduti e svuotamenti di cantine allagate ma, secondo quanto riportato dai pompieri, al momento non si registrano danni particolari.

Si segnala il cedimento del bordo di una carreggiata a Gussago, in provincia di Brescia: la Sp510 nel territorio della Franciacorta è stata chiusa in direzione Iseo; chiusa inoltre al transito la SP48 Iseo-Polaveno al Km6+900 sempre verso Iseo a causa di una frana. Un nubifragio, con forti raffiche di vento, ha invece investito il Pavese.

"Stanotte diversi temporali sono passati, ma Seveso e Lambro sotto controllo", ha fatto sapere intanto l'assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli. "Il Seveso aveva la vasca pronta ad entrare in funzione, abbiamo visto che ha già salvato Milano due volte il 10 marzo e il 15 maggio. Il Lambro è salito oltre i due metri, se vogliamo proteggere il parco e il quartiere di Ponte Lambro dobbiamo fare una vasca anche per il Lambro. Lavoriamo con Regione per averla quanto prima".

