Paura per il direttore d’orchestra Vasily Petrenko durante un concerto a Milano, ha un malore sul palco Durante l’esibizione con la Royal Philharmonic Orchestra al Conservatorio di Milano il maestro si è sentito male. La corsa di un dottore sul palco e lo spavento del pubblico: il 47enne si è però immediatamente ripreso, e ha continuato a dirigere lo spettacolo da seduto.

Si è accasciato nel bel mezzo del concerto con la sua Royal Philharmonic Orchestra, lasciando in preda al panico musicisti e spettatori. È successo ieri sera al Conservatorio di Milano, durante l'esecuzione del Concerto in re maggiore per violino e orchestra di Cajkovskji, al celebre maestro Vasily Petrenko, 47 anni: il direttore, improvvisamente, ha avuto un malore e ha cercato di sorreggersi al leggio.

Sgomento in sala, tra l'orchestra che smette di suonare e un medico chiamato tra il pubblico, che è salito sul palcoscenico per prestare i primi soccorsi. Ma il direttore 47enne, russo naturalizzato britannico, dopo i primi forti tremori si è ripreso in men che non si dica: ha infatti portato comunque a termine l'esecuzione del brano previsto all'interno della rassegna musicale MiTo, continuando a dirigere da seduto per precauzione.

Si è alzato solo alla fine del Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 35, tra gli applausi scroscianti per lui e per la violista Julia Fisher. Insieme, hanno poi eseguito come gran finale il Capriccio n. 13 di Paganini. Solo uno spavento passeggero, insomma.