Lutto a Cinisello Balsamo per Francesca, morta a 19 anni in montagna per vedere l’alba Sgomento e dolore a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per la tragica morte di Francesca Barbara Mirarchi, la giovane di 19 anni originaria di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, precipitata due giorni fa da un dirupo mentre era in vacanza con degli amici in montagna nell’Alta val Brembana. Il Comune di Cinisello Balsamo “piange la sua scomparsa”. Tantissimi i messaggi di cordoglio per la famiglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook Comune di Cinisello Balsamo

Sgomento e dolore a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, per la tragica morte di Francesca Barbara Mirarchi, la giovane di 19 anni originaria di Lissone, in provincia di Monza e Brianza, precipitata due giorni fa da un dirupo mentre era in vacanza con degli amici in montagna nell'Alta val Brembana. Il Comune di Cinisello Balsamo "piange la scomparsa di Francesca Barbara Mirarchi. La giovane, 19 anni, figlia del Presidente della Società sportiva CBA, ha perso la vita dopo essere caduta da un salto di roccia, nell'Alta val Brembana. Una tragedia che addolora e sconvolge. Francesca da pochi mesi aveva cominciato un tirocinio in Comune nel Settore Sport. L'Amministrazione comunale esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia". Tantissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia che stanno giungendo in queste ore per la terribile e prematura perdita.

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, la giovane era in gita con i suoi amici ai Laghi Gemelli, in Alta Valle Brembana, quando alle prime luci dell'alba è scomparsa. Sono stati i suoi amici, preoccupati, a dare l'allarme. La giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe uscita dalla tenda di prima mattina forse per poter ammirare l'alba dalla cima della montagna. Purtroppo, però, lungo il tragitto deve essere probabilmente caduta. A trovarla sono state le squadre del Nucleo cinofili dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi venerdì 30 luglio. Per lei non c'è stato nulla da fare: la caduta le è stata fatale. Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi e delle ricerche, purtroppo, però, quando i soccorritori l'hanno raggiunta la giovane era ormai senza vita. Ora bisognerà ricostruire passo per passo quanto accaduto. Una tragedia immane che ha scosso tutta la comunità della zona.