Oggi i funerali di Francesca Mirarchi, atleta 19enne morta in montagna mentre era con gli amici Si tengono nel primo pomeriggio di oggi a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, i funerali di Francesca Barbara Mirarchi, ragazza 19enne morta in un incidente in montagna lo scorso venerdì. Francesca era molto conosciuta a Lissone e anche a Cinisello Balsamo: era figlia del presidente di una società di atletica ed era a sua volta un’atleta. “Con il cuore pieno di sgomento e di tristezza ci accorgiamo di quanta energia, bellezza e sogni trasmettevi”, ha scritto la sindaca di Lissone.

A cura di Francesco Loiacono

Si tengono oggi pomeriggio, alle 14.30, i funerali di Francesca Barbara Mirarchi, la 19enne morta all'alba di venerdì scorso nell'Alta Val Brembana dopo essere precipitata da un dirupo mentre si trovava assieme ad alcuni amici. Ieri tante persone si sono recate alla camera ardente allestita a Cinisello Balsamo, dove la ragazza stava frequentando un tirocinio nel settore Sport del Comune. Lo sport era più di una passione per Francesca: la ragazza, che avrebbe compiuto 20 anni a novembre, era figlia di Giuseppe Mirarchi, presidente e allenatore della società di atletica Cba Cinisello Balsamo. E Francesca stessa era un'atleta: si allenava quotidianamente proprio a Cinisello e due anni fa aveva conquistato un titolo regionale in staffetta e aveva partecipato ai campionati italiani con la maglia della società Riccardi di Milano, una delle diverse società nelle cui fila aveva militato.

Lutto in due cittadine: Lissone e Cinisello Balsamo

Il lutto ha unito due cittadine: oltre a Cinisello anche Lissone, dove Francesca era nata e viveva. "Con il cuore pieno di sgomento e di tristezza ci accorgiamo di quanta energia, bellezza e sogni trasmettevi. Sei una forza", ha scritto su Facebook la sindaca di Lissone, Concetta Monguzzi. Sconvolto il mondo dell'atletica milanese, con la Fidal Milano che per voce del presidente provinciale Paolo Galimberti, del Consiglio provinciale e di tutti i tesserati si è stretta attorno a Giuseppe Mirarchi e alla sua famiglia. L'appuntamento per l'ultimo saluto a Francesca è alle 14.30 di oggi, lunedì 2 agosto, presso la chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo a Lissone, in piazza Giovanni XXIII.